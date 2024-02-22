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Боец СВО подарил храму при РКБ икону, которую вырезал на фронте
Военнослужащий, который участвует в спецоперации, вырезал из дерева икону Николая Чудотворца во время боев под Марьинкой и Бахмутом, и оставил ее для храма при РКБ Татарстана. В клинике он проходил лечение после ранения.
«Я год ее вырезал, доделывал под Бахмутом. До этого не делал такого, просто для души было занятием. После первого серьезного обстрела понял, что именно Николай Чудотворец защищает и помогает. И хотел бы, чтобы икону передали храму при РКБ», – рассказал военный.
Боец не захотел называть свое имя или позывной, подчеркнул, что это ни к чему. Ближайшие 30 дней он пробудет дома с женой, а потом снова отправится на фронт.
По словам мужчины, дерево для образа ему по его просьбе привезли друзья. Боец уверен, что именно молитвы Николаю Чудотворцу помогают ему в непростых жизненных ситуациях.
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