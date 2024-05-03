Боец СВО организовал большой Курбан-меджлис в Бавлинском районе

В Бавлинском районе прошёл уникальный Курбан-меджлис: его организовал боец с позывным Айболит, который прибыл в отпуск из зоны СВО.

До участия в спецоперации мужчина работал в нефтяной сфере, состоял в поисковом отряде, занимался спортом — он мастер спорта международного класса. У него есть и медицинское образование, поэтому бойца определили в медицинский взвод. Айболит несколько раз приезжал к родственникам в отпуск. Он женат, есть трое детей.

Когда мужчина уезжал в зону СВО после очередного отпуска, дал себе слово, что совершит Назер курбан и соберет односельчан на Курбан-меджлис, если вернется живым и здоровым.

К слову, Назер курбан — один из видов «курбана», религиозного обряда ислама, который заключается в совершении обещанного жертвоприношения животного. «Назер» (назир, назр) означает «обет», обещание, данное Всевышнему.

«Там у нас очень тяжёлая ситуация была и тогда я обратился к Всевышнему: „Не забудь меня, сохрани нас, я должен вернуться живым и здоровым, чтобы собрать вместе своих родных и односельчан“. Мы чудом вышли оттуда. Слава Всевышнему, я жив-здоров и вернулся, очень рад увидеть своих родственников, односельчан», – рассказывает боец.

Желание военнослужащего исполнилось: он совершил Назыр Курбан и организовал рядом с мечетью села Салихово большой Курбан-меджлис, на котором также присутствовали его родители и родственники. Они и односельчане помогли Айболиту накрыть стол.



Имам села Исмагил хазрат Закиров прочитал аяты из Корана. На Курбан-меджлис собралось много людей, были и те, которые родом из села Салихово и проживают в других городах.

«Он — наш герой, мы очень гордимся им. Он сам приготовил шурпу и шашлыки для односельчан. Их семья помогла и в строительстве мечети», — рассказала библиотекарь села Салихово Лейсан Тагирова.

Сотрудники местного клуба, библиотеки, ФАПа подготовили для солдата гуманитарную помощь, гостинцы из родного края, а на коробку написали: «Айболиту».

На встрече односельчан также присутствовал и глава Салиховского сельского поселения Загит Галлямутдинов.

«Спасибо твоим родителям за то, что они вырастили такого патриота своей страны. Желаю тебе вернуться домой живым и здоровым. Мы очень гордимся тем, что среди наших сельчан есть такие смелые молодые люди», — отметил он.

Скоро Айболит снова уедет в зону СВО. Односельчане и близкие с нетерпением будут ждать его возвращения живым и здоровым.

Материал подготовлен при участии Лейсан Саетгареевой