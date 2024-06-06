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Боец СВО о сослуживце-украинце: Переехал в Севастополь и заключил контракт здесь
Высокогорский боец с позывным Рысь находится на реабилитации по ранению. Мужчина служил в армии в 2009 году, затем работал на заводе несколько лет, а после начала СВО, обстоятельно обдумав свое решение, в апреле прошлого года подписал контракт.
«Почему пошел? Не мог остаться в стороне. Это наша родина, защищать ее приходится. Нужно отодвинуть всякую нечисть подальше от нас отсюда, чем дальше отодвинем, тем нам будет легче жить», — отметил боец.
Он попал в морскую пехоту, на Черноморский флот.
«20 июня мы зашли вначале в Пятихатку. Там сутки пробыли, нас оттуда вывели и 21-го мы уже уехали на Работино. Заходили в Работино, в лесополке сидели. Там шли бои», — рассказал он.
В Работино они заходили целой ротой, свыше 100 человек. Ночью попали в окружение и оказались в кольце. Бой был тяжелым.
«Выбирались оттуда уже благодаря своим сглаживаниям. Разбили южную часть кольца, и артиллерия наша нам помогла, начала их накрывать. Со связью было очень плохо, тяжело. РЭП сильно работал. Держались друг за друга. Да, были раненые, были. Помогали друг другу, вытаскивали», — поделился боец.
Там же, в Работино, у Рыси был боевой товарищ с позывным Игрок. Он украинец и срочную службу проходил на Украине.
«Когда начался вот этот переворот в 2014 году, он принял решение, что это не его. Он переехал в Севастополь и подписал контракт уже с нашей бригадой», — рассказывает Рысь.
Однажды Игрок с группой из 5 человек пошел на боевое задание. Откуда, к сожалению, уже не вернулся.
Рысь получил осколочное ранение в голень левой ноги. «2 июля я пошел на задачу. Птичка сбросила, получил осколочное ранение. Попал в госпиталь», — поделился мужчина.
Сейчас он проходит курс реабилитации. Для бойцов СВО открыты центры, где оказывается комплексное лечение и услуги реабилитации. Кроме того, военные и их семьи имеют право на бесплатные путевки в санатории и дома отдыха.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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