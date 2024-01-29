Боец СВО неожиданно вернулся домой: семья не смогла сдержать слез радости

Боец из Мензелинска Дмитрий вернулся домой в двухнедельный отпуск из зоны СВО. Военнослужащий решил сделать сюрприз для своей семьи и не оповестил их о скором возвращении.

В дверь своей квартиры он тихонечко постучал, чтобы не напугать семью, в 12 часов ночи. Супруга и двое детей не ожидали увидеть папу. Главу семейства все встретили со слезами радости.

А к своей маме, которая работает медсестрой в хирургическом отделении Центральной районной больницы, боец пришел с букетом цветов.

Взволнованная женщина была счастлива увидеть сына живым и здоровым и не могла сдержать слез.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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