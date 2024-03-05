Боец СВО навестил жену прямо во время волейбольного матча в Нурлате

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Тренер спорткомплекса «Батыр» Наталья Горшкова была сильно удивлена, когда во время волейбольного матча в спортзал вошел ее мобилизованный муж. Он приехал со специальной военной операции в Нурлат в краткосрочный отпуск на две недели.

«Я даже не могу описать своих эмоций, была удивлена и очень счастлива, когда увидела, как он идет ко мне навстречу с букетом цветов. Это настоящий сюрприз», — сказала она.

Наталья Горшкова в этот день в составе одной из волейбольных команд участвовала в первом турнире по волейболу среди сборных команд матерей.

Ее муж не стал сообщать о своем приезде и пришел прямо в спортзал с букетом цветов, чтобы сделать любимой сюрприз.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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