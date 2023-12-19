Боец СВО из Татарстана рассказал о требованиях к маскировке войск на передовой

Военнослужащий, который вернулся в Лениногорский район Татарстана в краткосрочный отпуск, рассказал о требованиях к маскировке войск на передовой.

Офицер пояснил, что при боевых действиях на линии фронта, а также вблизи окопов, где располагаются резервы, возникают все новые требования к тем или иным способам боевого противостояния.

«Огромное значение для решения боевых задач имеет маскировка как инструмент военной тактики и стратегии, направленный на введение противника в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действия и намерений своих войск. Если предупрежден — значит вооружен, то есть, если спрятался, то себя обезопасил. Маскировка лишь тогда достигает цели, когда сливается с пространством, не выдавая нахождение объекта, создавая у противника иллюзию правдоподобности. Искусство быть невидимым, оставаясь на виду, — главная задача хорошей маскировки», — делится офицер.

По признанию военного, требования к маскировке войск составляются с учетом открытой степной местности, не позволяющей укрыть технику в лесных массивах, сведений осведомителей со стороны противника, привязки к транспортным коммуникациям вдали от населенных пунктов.

Руководитель и координатор инициативной группы волонтёрского движения «Своих не бросаем!» Светлана Салихова рассказала, что 144 маскировочные сети объемом почти 2 270 квадратных метров сегодня оберегают камуфляжным покрывалом окопы, блиндажи, амбразуры, дзоты, военную технику, важные стратегические объекты, командные пункты и личный состав в зоне СВО от противника, от разведывательных дронов и других электроприборов, позволяющих вычислить дислокацию наших солдат.

Светлана Салихова — мать боевого офицера, командира артиллерийской бригады, который сейчас служит на передовой. Она сумела сплотить в единую группу патриотически настроенных земляков — все они работают в мастерской с утра и до вечера, без выходных и праздничных дней.

Более 3 тонн гуманитарного груза уже отправлено в зону СВО. Активисты движения обеспечивают солдат именными посылками, работают по конкретным заявкам от военных.

«Как только появляется свободное время, мы спешим сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на капроновом шнуре в таком порядке, чтобы потом они могли создавать эффект движения», — делится одна из мастериц Татьяна Осипова.

«Самое трудное в работе — избегать геометрии, чётких фигур, которые помогут с воздуха распознать маскировку», — рассказывает мастер Светлана Виноградова.

Помимо маскировочных сетей рукодельницы шьют нижнее белье, полотенца, подушки. Есть команда умелиц, которые вяжут солдатам носки.

Вместо бейджиков у каждой работницы к груди приколота белая роза, как символ чистоты и верности. Эти украшения своими руками создала Светлана Виноградова.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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