Боец СВО из Татарстана посетил родную школу и встретился с учителями во время отпуска

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В Среднедевятовской школе Лаишевского района Татарстана состоялась встреча с мобилизованным участником специальной военной операции. Александр Евсеев во время краткосрочного отпуска приехал в родную школу встретиться с педагогами, у которых учился, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Александр рассказал учителям о буднях военнослужащих и о сплоченности тех, кто находится в зоне боевых действий. В разговоре была затронута и тема помощи солдатам от находящихся в тылу.

Педагоги передали бойцу посылку с подарками к Новому году. В нее вложили консервы, сгущенку, крупы, носки, нижнее белье, влажные полотенца, салфетки, шоколад. А также письма и открытки от детей.

Боец от имени сослуживцев поблагодарил школьников за поддержку, письма и посылки. «Мы же хотим, чтобы каждый солдат чувствовал поддержку из дома», — сказал он.

С начала спецоперации Лаишевский район направил примерно 300 тонн помощи на общую сумму более 85 млн рублей. Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная партия груза была отправлена 22 декабря.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.