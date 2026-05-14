Боец СВО из Татарстана получил медаль и благодарность командования

Военнослужащий из Актанышского района Татарстана Рузиль Талипов, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, награжден медалью «За заслуги». Радостную новость сообщили жителям поселка Совхоз имени Кирова, уроженцем которого является боец.

Рузиль Талипов служит водителем автомобиля «Урал». В условиях боевых действий на него возложены задачи по перевозке личного состава и грузов. Каждая поездка требует выдержки, оперативности и мужества, поскольку маршруты проходят в сложной и опасной обстановке.

За проявленные самоотверженность и преданность службе военнослужащий уже неоднократно был отмечен благодарственными письмами и наградами. Очередной высокой оценкой его службы стали медаль «За заслуги» и благодарственное письмо от командования.

В Актанышском районе отмечают, что имя бойца пользуется большим уважением среди земляков, а его служба является примером мужества и верности долгу для молодого поколения.

Жители района пожелали военнослужащему крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой. Слова признательности также выразили его родителям, воспитавшим сына, который с честью выполняет воинский долг.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.