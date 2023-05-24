Боец СВО из Татарстана погасил долги по алиментам в полмиллиона, вернувшись в отпуск

Участник СВО, вернувшись в Татарстан, оплатил задолженность по алиментам в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как удалось установить, ранее житель Верхнеуслонского района не выплачивал алименты и скрывался от приставов. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Во время частичной мобилизации он отправился в зону СВО. Вернувшись на родину в отпуск, мужчина погасил всю имеющуюся задолженность по алиментам.

Республиканское Управление судебных приставов напоминает, что производства о взыскании алиментов приостановлению не подлежат.