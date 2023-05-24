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Боец СВО из Татарстана погасил долги по алиментам в полмиллиона, вернувшись в отпуск
Участник СВО, вернувшись в Татарстан, оплатил задолженность по алиментам в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как удалось установить, ранее житель Верхнеуслонского района не выплачивал алименты и скрывался от приставов. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Во время частичной мобилизации он отправился в зону СВО. Вернувшись на родину в отпуск, мужчина погасил всю имеющуюся задолженность по алиментам.
Республиканское Управление судебных приставов напоминает, что производства о взыскании алиментов приостановлению не подлежат.
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