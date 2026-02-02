Боец СВО из Нурлата получил медаль Жукова на боевых позициях

Мобилизованный боец из Нурлата с позывным Зубр удостоен медали Жукова. Награждение прошло прямо на боевых позициях, что придало событию особую, суровую значимость. Медаль военнослужащему вручил командир батальона с позывным Артист.

Биография Зубра – пример долга, ответственности и верности присяге. На специальную военную операцию он отправился в числе первых мобилизованных еще в сентябре 2022 года. При этом встать на защиту страны собирался и раньше – зов сердца и боевой опыт не позволяли оставаться в стороне. Этот опыт он получил в начале 2000-х годов во время срочной службы в армии, выполняя задачи в горячих точках Северного Кавказа. Армейская закалка тех лет стала прочным фундаментом для нынешней службы.

На современной войне Зубр проявил себя как мужественный, ответственный и предельно внимательный солдат, несущий вахту против «крылатой» угрозы. В его обязанности входит обнаружение и уничтожение вражеских беспилотников, недопущение их приближения к позициям подразделений. От его выдержки, точности и реакции напрямую зависит жизнь сослуживцев.

Именно здесь, среди боевых товарищей, раскрылась еще одна важная грань его характера.

«В роте он как старший брат, – отмечает комбат. – На него можно положиться в любом деле. Даже когда уезжает в краткосрочный отпуск, всегда остается на связи, поддерживает ребят, дает советы. Для многих он и авторитет, и моральная опора».

Эта забота о близких идет из его жизни. Зубр – старший в многодетной семье. Он – надежная поддержка для двух сестер и мамы. А для племянников стал буквально вторым отцом.

«Он их очень любит, всегда помогает, воспитывает не словами, а собственным примером – честности, силы и доброты. Мы им невероятно гордимся и молимся за него каждый день, – говорит сестра бойца Лилия Бакирова. – По словам брата, эту награду он принимает как оценку работы всего их расчета, взаимопонимания и слаженности сослуживцев. Она обязывает его быть еще бдительнее и надежнее, чтобы каждый из ребят вернулся домой к своим семьям».

Поздравления от земляков и командиров, крепкие рукопожатия сослуживцев, фотография на фоне воинского быта – награда нашла своего героя там, где он ежедневно выполняет свой долг, продолжая защищать товарищей и свою землю.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой