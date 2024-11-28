Боец СВО из Мамадышского района пожертвовал для поискового отряда 100 тыс. рублей

На фото Александр Булашов слева

Участник спецоперации из Мамадышского района РТ Александр Булашов пожертвовал для нужд поискового отряда «Память» 100 тыс. рублей.

Александр — уроженец села Омара, учился в Мамадышском политехническом колледже до 2018 года по специальности механизация сельскохозяйственной техники. По словам руководителя районного поискового отряда «Память» и педагога Веры Файзреевой, Саша в поисковом отряде «Память» не состоял, более того, был далеко не из числа прилежных студентов. Но, оказавшись на передовой, многое в мировоззрении Александра поменялось. Он стал переосмысливать свою жизнь.

«Я решила найти Сашу в зоне СВО, когда увидела его портрет на стенде героев в Омарской школе. Он запомнился мне как неординарная личность, с выраженным юношеским максимализмом, упрямым, волевым характером и очень умным юношей. Помню, в последний год обучения у Саши умерла мама, и это обстоятельство очень сильно его выбило из колеи», — вспоминает Вера Файзреева.

Через несколько месяцев поиска Александр Булашов нашелся. Как оказалось, в августе этого года он получил ранение кисти руки, а в октябре — лишился ноги ниже голени. Сейчас находится на лечении по ранению.

«Когда он узнал, что я его искала и нашла, он был очень удивлен и несказанно обрадован. Сказал: „А ведь вы со мной тогда горя-то хлебнули“. И сожалел, что так необдуманно поступал в студенческие годы. Видно, человек изменился, даже стал верующим! Говорил, что на поле боя их может спасти лишь Бог», — говорит педагог.

Недавно Александр Булашов заявил ей о своем намерении сделать денежный подарок поисковому отряду.

«Я, конечно же, была против. Ведь у него своя жизнь, планы и, тем более, серьезное ранение, на что Саша сказал, как отрезал: „Вы меня не переубедите, Вера Владимировна“ и перевел 100 тысяч рублей», — говорит она.

На эти деньги поисковики приобрели компактный генератор, несколько металлоискателей, рации. Причем в выборе этих технических средств Александр принимал непосредственное участие, советуя, какие модели лучше брать.

«Я, как бывший преподаватель Саши, горда и счастлива тем, что он, во-первых, жив, во-вторых, стал настоящим мужчиной с серьезными взглядами на жизнь. Его помощь нашему отряду — это не просто деньги, а порыв его души, осознание важности того, чем мы занимаемся. Хочется скорее увидеть Сашу вживую, обнять его и поблагодарить», — говорит Вера Файзреева.

Александр Булашов был мобилизован 22 октября 2022 года. Сначала служил в артиллерии в Херсонской области, потом перевелся пулеметчиком в Луганскую Народную Республику, обучался на снайпера. Сейчас находится в госпитале в городе Челябинск на лечении по ранению.

Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой