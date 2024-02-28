Боец СВО из Мамадыша: «Автомобиль протаранило, а самого Бог уберег»

Фото: Николай Михайлов

Подразделение Булата Ахунзянова более полутора лет принимало участие в битвах за Авдеевку. Наконец-то этот город был освобожден российскими войсками. Боец в третий раз приезжал из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск, во время которого рассказал о службе на передовой.

Когда-то выпускник Казанского военного танкового училища был призван по частичной мобилизации и после учений на Казанском полигоне попал на Донецкое направление.

«Я с радостью воспринял эту новость (взятие Авдеевки – прим. Т-и). Правда, был в отпуске, поэтому мне не посчастливилось принять участие в этом важном событии. Противник с 2014 года превратил этот стратегически важный город в неприступную крепость. Наши воины показали пример большого мужества. В прошлом году наша разведка наткнулась на чугунную трубу дренажной системы, один конец которой находился на нашей позиции. Другой ее конец уходил в тыл врага. Командование решило использовать эту трубу диаметром в один метр, общей протяженностью более двух километров. Поскольку она давно не использовалась, в ней скопились газы, вода, мусор... Несмотря на это, бойцы ее очистили, через нее вышли в тыл врага и внесли важный вклад в освобождение Авдеевки. Пехоту поддерживали мы, танкисты, также авиация и артиллерия», — рассказывает командир танкового взвода.

В отпуске он не сидел сложа руки, а ремонтировал автомобиль «Лада 2114», приобретенный в августе прошлого года при содействии руководства района, когда приезжал в предыдущий отпуск. К сожалению, эта машина попала под обстрел на передовой. По российским позициям враг стрелял кассетными бомбами. В результате у «Лады 2114» рассыпались окна, пробиты все колеса, а корпус весь был утыкан осколками. Несмотря на такие серьезные повреждения, Булат ее отремонтировал. В последнем приезде обнаружились проблемы и в коробке передач.

Булат в отпуске ни дня не сидел без дела.

«Сразу бросилось в глаза большое количество снега в Мамадыше. В первый же день приезда затопил баню. Потому что очень скучал по деревенской бане. Парился более двух часов. В нашем подразделении имеется мобильная баня, которую сделали в Набережных Челнах. К моему выходу мама приготовила королевскую ватрушку, которую я с детства люблю. Встречался с родными, друзьями. Ремонтировал машину. Без дела ни дня не сидел. На передовую направляюсь с большим воодушевлением, так как наши войска хоть и медленно, но продвигаются на Запад. Как говорит герой одного из кинофильмов: „Лед тронулся, господа“. Дай Бог, вернемся с победой», — сказал он.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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