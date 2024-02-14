Боец СВО из Лениногорска попросил выделить переносной ящик для голосования на выборах

Семнадцать жителей Лениногорского района — мобилизованных и контрактников — прибыли на побывку из зоны специальной военной операции. С земляками в мэрии встретился глава муниципалитета Рягат Хусаинов. За чашкой чая они обсудили разные вопросы. К беседе присоединились руководители различных служб города и района.

Один из военных изложил просьбу своего замполита. «На передовой мы готовимся к выборам Президента России, которые будут проходить с 15 по 17 марта, поэтому нам нужен переносной ящик для голосования. Если будет возможность — просим такой ящик нам выделить, я лично доставлю его на фронт», — сказал боец.

Заместитель главы района Сергей Тимаков сообщил, что такой ящик есть в резерве администрации и что он будет выделен.

Военные также сформулировали пожелания, связанные с шефской помощью: на сегодняшний день им нужны квадрокоптеры.

Один мобилизованный обратился к Хусаинову из-за ситуации с гаражом, который не может оформить в собственность его отец. Мэр дал поручение своим заместителям помочь решить этот вопрос. «Если на местном уровне что-то не получится, нужно решить вопрос через республику», — уточнил глава района.

Отцу другого бойца требуется операция на глаза. «Ее могут провести специалисты в Казани», — поделился мобилизованный.

Главный врач Лениногорской центральной районной больницы Рим Амеров подчеркнул, что бойцы и их родственники всегда могут обратиться за помощью к нему лично, и пообещал помочь.

Еще один боец попросил помочь с очисткой улицы от снега в селе, где он живет. Глава ответил, что в этом году выдалась аномально снежная зима, поэтому данный вопрос стоит на особом контроле администрации.

Рягат Хусаинов спросил у бойцов, как сегодня проходит служба, как устроен солдатский быт, в чем они нуждаются, на что следует администрации города обратить внимание при сборе очередной партии помощи. На солдатский быт военные не жаловались и рассказали о боевом настрое, хотя, по их словам, очень хочется домой — к женам, детям, родителям.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Зарегистрированы четыре кандидата на должность главы государства. Это действующий российский лидер Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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