Боец СВО из Елабуги очистил эвакуационную тропу под минометным обстрелом противника

Сержант Александр Гордеев из Елабуги служит в 1232-м мотострелковом полку. Боец был призван по частичной мобилизации в 2022 году, в ходе специальной военной операции он проявил себя как профессионал своего дела.

Третьего августа этого года инженерно-саперная группа из числа трех саперов под командованием Гордеева получила задачу по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда, который находился на эвакуационной тропе.

Получив инструктаж, изучив местность и получив координаты, группа выдвинулась к месту выполнения задачи, но на пути следования попала под минометный обстрел противника. Сержант Гордеев быстро нашел укрытие и завел туда всю группу. После окончания обстрела группа продолжила движение.

Добравшись до места, Александр обнаружил неразорвавшийся снаряд. Далее было принято решение уничтожить его на месте, так как перемещать его было слишком опасно. Благополучно выполнив задачу и расчистив эвакуационную тропу от взрывных устройств, группа вернулась к месту базирования.

Благодаря грамотным действиям Александра задача была выполнена, эвакуационная тропа очищена от взрывных устройств, группа саперов вернулась с боевого задания без потерь личного состава и техники.

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