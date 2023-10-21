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Боец СВО из Челнов пришел в краткосрочный отпуск и женился на возлюбленной
Во Дворце торжеств Набережных Челнов состоялась торжественная церемония регистрации брака участника спецоперации Евгения Сапунова и сотрудницы администрации Центрального района Татьяны Пятириковой.
Евгений Сапунов был мобилизован и сейчас проходит службу в зоне СВО. Совсем недавно он приехал в краткосрочный отпуск.
Поздравить молодоженов приехал глава администрации Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов. Он пожелал молодоженам семейного счастья, любви и взаимопонимания.
«Дорогие Евгений и Татьяна! Поздравляем вас с этим замечательным событием! Желаем вам огромного счастья, крепкой любви и благополучия!» — пожелали в администрации района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в МЦ «Шатлык» состоялась 14-я по счету встреча бойцов СВО с главой города Наилем Магдеевом. Военнослужащие рассказали мэру о своем быте на передовой.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фотографии предоставлены администрацией Центрального района Набережных Челнов.
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