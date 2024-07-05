Боец СВО из Буинского района встретил на передовой своего земляка

Фото: предоставлено Наилей Хасибзяновой

Контрактник Алмаз Шигапов из Буинского района отправился на СВО в августе минувшего года. После боевой подготовки солдата в составе отряда перевели на передовую в Херсонскую область, где по счастливой случайности он встретил своего земляка из деревни Альшихово.

Будучи командиром, тот предложил ему служить под его руководством и почти за год многому научил Алмаза. Однако во время одного из заданий боец получил травму, поэтому вынужден был покинуть зону СВО для лечения и реабилитации. В декабре разведчики возвращались в штаб, и вдруг у них на пути прогремел взрыв. Позже выяснилось, что кассетное оружие, прилетевшее со стороны ВСУ, упало в кусты, но не взорвалось.

«Может за дерево зацепилось, я его не увидел. Помню тот момент, когда шли, внезапно раздался взрыв и меня отбросило на несколько метров. Был сломан палец руки, сильно ранены ноги. Сознание я не потерял, а когда понял, что ноги целы, словно заново родился», – вспоминает Алмаз Шигапов.

Фото: предоставлено Наилей Хасибзяновой

Сначала мужчину лечили в военном госпитале в Луганской народной республике, потом – в Московской области, а сейчас он проходит реабилитацию в Буинске. Алмаз уже может вставать на ноги и даже приспособился ездить по делам на электросамокате. По его словам, раненым в зоне СВО бойцам оказывают большую медицинскую помощь – каждого медики отправляют в больницу воздушным транспортом или на поезде.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой