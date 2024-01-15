Боец СВО из Бугульмы приехал на побывку и встретил супругу с сыном из роддома

В родильном доме Бугульмы состоялась торжественная выписка жены военнослужащего и его новорожденного сына. Встретить супругу с первенцем приехал отец малыша, который проходит военную службу в зоне СВО. Мальчика, который появился на свет 9 января, назвали Дмитрием.

Поздравили новоиспеченных родителей Никиту и Анису с рождением сына, вручили цветы, свидетельство о рождении и традиционный набор для новорожденных заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Ольга Плеханова, заместитель главного врача Бугульминской ЦРБ Равиль Шагеев и военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов.

«Будем поддерживать семью, окажем всю необходимую помощь. А она сейчас понадобится, рождение малыша — дело хлопотное. Главное — крепкого здоровья маме и ребенку!» — прокомментировал радостное событие глава района Линар Закиров.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, с 2022 года у участников спецоперации родилось 25 детей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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