Участник спецоперации из Арского района в отпуске встретился с земляками

Военнослужащий Рамис из села Сикертан Арского района вернулся в отпуск из зоны специальной военной операции. В местном Дворце культуры прошла встреча с бойцом, на которой он поделился своими историями и дал наставления юным землякам. Он призвал их старательно учиться, заниматься спортом, слушать родителей и быть достойными гражданами своей страны.

До СВО Рамис учился в агропромышленном колледже, в 2022 году ушел защищать родину по собственному желанию, получив специальность стрелка-машиниста и должность младшего сержанта. Дважды был ранен. За добросовестную службу его наградили медалью «За воинскую доблесть», а в военный комиссариат района поступило благодарственное письмо от его командира.

Фото: предоставлено Румией Надршиной

Школьная учительница мужчины Алия Шаймарданова рассказала, что он всегда был активным, заинтересованным и имел четкую гражданскую позицию. Из сфер деятельности больше всего его интересовало искусство.

«В школе Рамис с удовольствием посещал театральный кружок. Он был настоящим артистом. Мастерски играл в спектаклях, которые ставил народный театр „Сердәш“ при Сикертанском Доме культуры. Они всей семьей влюблены в искусство», — отметила она.

Помимо всего прочего, «на гражданке» Рамис увлекался лошадьми и даже принимал участие в скачках. В 2017 году его питомица среди рабочих лошадей заняла второе место.

В Сикертанской школе организовали стенд, посвященный участникам специальной военной операции. «Он никогда не жалуется, всегда говорит: “Все хорошо!”» – эти строки посвящены Рамису.

Фото: предоставлено Румией Надршиной

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Румии Надршиной