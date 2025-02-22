Генерал-лейтенант из Апастовского района Рамиль Ибатуллин стал Героем России

Фото: телеграм-канал главы Апастовского района Айрата Зиганшина

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России уроженцу Апастовского района Татарстана, генерал-лейтенанту Рамилю Ибатуллину. Об этом на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы гордимся нашими земляками и конечно, же поддерживаем. Телеграмму мы ему пошлем. Это большая честь для его родных, для нашей республики», — сказал татарстанский лидер.

Указ был подписан 21 февраля.

Фото: телеграм-канал главы Апастовского района Айрата Зиганшина

Рамиль Ибатуллин окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем — Общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, а также ведомственными наградами.