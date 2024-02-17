Боец СВО из Актанышского района в отпуске сыграл свадьбу с возлюбленной

Фото: © Лейсан Газизова

Уроженец Актанышского района Татарстана Руслан Гайсин, вернувшийся в отпуск из зоны спецоперации, женился на своей возлюбленной Ильсияр в День влюбленных.

Во Дворце бракосочетаний Набережных Челнов жених и невеста торжественно поклялись заботиться и любить друг друга всю жизнь.

Фото: © Лейсан Газизова

Житель села Калмашево Руслан находится на передовой с первых дней начала специальной военной операции. Боец проходил службу в воинской части, дислоцированной в поселке Алкино Республики Башкортостан, и по-настоящему влюбился в военную жизнь.

Дальнейшую жизнь татарстанец связал с Вооруженными силами РФ и с началом спецоперации отправился на передовую.

Фото: © Лейсан Газизова

Ильсияр, которая согласилась стать женой военного, больше всего желает, чтобы ее муж вернулся живым и здоровым.

Гости пожелали скорейшего прекращения военного конфликта, чтобы бойцы вернулись на родину живыми и здоровыми, чтобы создавали семьи, где рожали бы и воспитывали здоровых детей, жили в семейном счастье.

Фото: © Лейсан Газизова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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