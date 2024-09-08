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Общество 8 сентября 2024 08:57

Боец СВО: «Главное, чтобы люди стали добрее — это должно исходить от депутатов»

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Боец батальона «Алга» из Татарстана Альфред Хабибуллин отправился в зону специальной военной операции по зову сердца. Его жена тоже не осталась в стороне — она вступила в ряды волонтеров. Об этом военный рассказал в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

«Нам говорили для этого есть регулярные войска, но, сами знаете историю, всегда были добровольческие батальоны. Взять Великую Отечественную войну, или еще раньше 1800-е годы. Всегда помогали партизаны и добровольческие батальоны, народное ополчение», — убежден Хабибуллин.

Семья, хоть и очень переживала за Альфреда, однако одобрила его решение отправиться в зону СВО. «Все расстраиваются, переживают, боятся, лишь бы ничего плохого не случилось. Главное, чтобы поддерживали», — пояснил он.

Сейчас боец находится в Татарстане, после эфира он отправится голосовать.

«Главное, чтобы у нас люди стали добрее. И, соответственно, это должно исходить от депутатов, чтобы они создали такие условия для народа», — заключил военный.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ #цик рт #избирательные участки #СВО
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