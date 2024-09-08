Боец СВО: «Главное, чтобы люди стали добрее — это должно исходить от депутатов»

Боец батальона «Алга» из Татарстана Альфред Хабибуллин отправился в зону специальной военной операции по зову сердца. Его жена тоже не осталась в стороне — она вступила в ряды волонтеров. Об этом военный рассказал в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

«Нам говорили — для этого есть регулярные войска, но, сами знаете историю, всегда были добровольческие батальоны. Взять Великую Отечественную войну, или еще раньше — 1800-е годы. Всегда помогали партизаны и добровольческие батальоны, народное ополчение», — убежден Хабибуллин.

Семья, хоть и очень переживала за Альфреда, однако одобрила его решение отправиться в зону СВО. «Все расстраиваются, переживают, боятся, лишь бы ничего плохого не случилось. Главное, чтобы поддерживали», — пояснил он.

Сейчас боец находится в Татарстане, после эфира он отправится голосовать.

«Главное, чтобы у нас люди стали добрее. И, соответственно, это должно исходить от депутатов, чтобы они создали такие условия для народа», — заключил военный.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.