Боец СВО 30 км нес на себе двоих раненых товарищей под обстрелами

Российский военный с позывным Юфер 30 км нес на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ.

О подвиге бойца рассказал RT один из тех, кого он спас, — штурмовик Дробыш. В ноябре прошлого года он был тяжело ранен из-за сброса с дрона и долгое время провел в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за гангрены.

Эвакуировать бойца не могли из-за огромного количества украинских БПЛА.

Лекарства военному скидывали с беспилотников. Воду боец пил из луж, а питался тем, что находил в блиндаже.

В феврале до него добрался Юфер с напарником, но тот подорвался на мине-лепестке, когда они несли Дробыша на носилках. В итоге Юферу пришлось вывозить обоих.

Он сначала несколько километров нес одного раненого, а потом возвращался за вторым.

«Хочу его найти, сказать спасибо. Перед эвакуацией я ему оставил номер телефона своего отца. Он сказал, что позвонит, но так пока и не позвонил», — рассказал спасенный боец.