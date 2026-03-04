Боец Студент из Лениногорска: «Оператор БПЛА – это разведчик, снайпер и артиллерист»

На фото: Константин с мамой

Операторы беспилотных летательных аппаратов стали одной из ключевых специальностей в зоне специальной военной операции. «На передовой оператор БПЛА – это не просто техник, это ключевая боевая единица, разведчик, снайпер и артиллерист в одном лице», – рассказал 20-летний военнослужащий с позывным Студент из Лениногорска.

Позывной он получил не случайно. В 18 лет Константин оставил учебу в Лениногорском политехническом колледже и решил заключить контракт с Министерством обороны. Заявление о приеме на службу он подавал четыре раза – военкомат предлагал альтернативу срочной службы. В итоге контракт был подписан. О своем решении юноша никому не сообщил: мать узнала о предстоящей службе от знакомой во время прохождения медкомиссии, отец – уже после.

В начале февраля 2024 года после двухнедельного боевого слаживания Константин в составе мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии зашел в зону боевых действий. На передовой он стал оператором БПЛА – «птичником», как называют таких специалистов в подразделениях.

По его словам, современная операция изменила роль технологий на поле боя.

«Существует несколько направлений применения беспилотников: тактическая разведка, определение точных координат целей, наведение артиллерии, мониторинг ситуации в реальном времени, доставка грузов, обеспечение радиосвязи и ретрансляция сигнала», – отметил он.

Константин подчеркивает, что эффективность работы зависит прежде всего от подготовки.

«Даже самый совершенный дрон – лишь инструмент. Решающим фактором остается оператор. Его умение читать рельеф местности, чувствовать аппарат, принимать решения за доли секунды в условиях радиоэлектронного противодействия, сотни часов налета на симуляторе – вот что превращает кусок карбона и электроники в высокоточное оружие», – сказал военнослужащий.

По его словам, операторы действуют в связке с артиллерийскими и танковыми подразделениями, корректируют огонь и подтверждают поражение целей.

«БПЛА – очень хорошая вещь. Можно не отправлять группу людей на разведку, а достаточно запустить дрон, долететь до противника, определить его местонахождение, количество и точные координаты», – пояснил он.

За время службы Константин дважды был ранен. Один из эпизодов произошел в октябре 2024 года при эвакуации бойцов. Автомобиль подвергся атаке беспилотника, снаряд попал в машину, однако военнослужащие успели покинуть салон.

«Несколько осколков залетели мне под броню и вошли в бок, но это ерунда по сравнению с тем, что могло бы случиться», – рассказал он.

Согласно рапорту командира, 30 октября 2024 года в районе населенного пункта Кременная военнослужащий получил слепое осколочное ранение правого бока в результате артиллерийского обстрела, однако продолжил выполнение боевой задачи.

Еще одно ранение было связано с химическими ожогами от зажигательного боеприпаса. Помощь ему оказали в военно-полевом госпитале «Витязь» в Луганске. «Думал, шрамы останутся на всю жизнь, но врачи – настоящие профессионалы, все ожоги быстро зажили», – отметил он.

В настоящее время Константин назначен инструктором по подготовке операторов БПЛА в 437-м окружном учебном центре в Москве. Под его руководством военнослужащие проходят теоретическую и практическую подготовку, изучают устройство дронов, особенности эксплуатации, сборку комплексов, отрабатывают предполетные действия и полеты на полигоне.

Военнослужащий признается, что не ведет личного подсчета пораженных целей. По его словам, главное – результат подразделения и сохраненные жизни сослуживцев.

«Мы продолжаем выполнять задачи и передавать опыт. От подготовки оператора зависит очень многое», – подчеркнул он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.