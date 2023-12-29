Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Боец из Апастовского района подарил школьнице подарок за письмо в зону СВО
Ученица 10 класса Диана Нуриева написала письмо солдату Фирдаусу Булатову из деревни Карамасары Апастовского района. Военнослужащий в знак благодарности сделал ей новогодний подарок.
Коллектив Каратунской школы Апастовского района присоединился к поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции. Учителя и школьники охотно включились во Всероссийскую акцию «Письмо солдату». Учитель Савия Тимуршина рассказала, что самые дорогие весточки для солдат — это письма, написанные детьми. Слова поддержки в адрес воинов были написаны не раз.
«Их очень ждут наши солдаты. В ответ на эти письма от наших героев приходят слова благодарности. Спасибо вам, наши защитники! Мы с нетерпением ждем вашего скорейшего возвращения в родные края. А мы обещаем радовать вас теплыми письмами вплоть до вашего возвращения», — пообещала Савия Тимуршина.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»