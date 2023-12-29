Боец из Апастовского района подарил школьнице подарок за письмо в зону СВО

Ученица 10 класса Диана Нуриева написала письмо солдату Фирдаусу Булатову из деревни Карамасары Апастовского района. Военнослужащий в знак благодарности сделал ей новогодний подарок.

Коллектив Каратунской школы Апастовского района присоединился к поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции. Учителя и школьники охотно включились во Всероссийскую акцию «Письмо солдату». Учитель Савия Тимуршина рассказала, что самые дорогие весточки для солдат — это письма, написанные детьми. Слова поддержки в адрес воинов были написаны не раз.

«Их очень ждут наши солдаты. В ответ на эти письма от наших героев приходят слова благодарности. Спасибо вам, наши защитники! Мы с нетерпением ждем вашего скорейшего возвращения в родные края. А мы обещаем радовать вас теплыми письмами вплоть до вашего возвращения», — пообещала Савия Тимуршина.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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