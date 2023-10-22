Боец спецоперации подарил мягкую игрушку автору письма из села Бурундуки

Фото: Луиза Сунгатуллина

Боец спецоперации Фанис, вернувшись на побывку на малую родину, разыскал девочку, которая отправила ему открытку. Назиля ходит в детский сад в селе Бурундуки Кайбицкого района. Об этой истории рассказала мама девочки Зубарзат Хайбуллина.

«Дорогой солдат! Я не знаю, как тебя зовут. Но я хотела тебя поблагодарить за службу, за то, что вы нас защищаете. Я хочу, чтоб ты вернулся домой здоровым и невредимым. Рисунки, сделанные детьми в саду, разослали ребятам, которые служат в зоне спецоперации. Их подарки и открытки, дойдя до адресатов, затронули души защитников», — так была подписана открытка, нарисованная девочкой.

Оказалось, что открытка, сделанная Назилей, досталась именно Фанису. Военнослужащий в свою очередь подарил девочке мягкую игрушку — белого барса.

Воспитатель группы, куда ходит Назиля, пояснила, что дети рисовали открытки в честь Дня защитника Отечества. Тогда они всей группой написали слова благодарности солдатам за мирное небо, пожелав им крепкого здоровья и скорейшего возвращения на родину.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.