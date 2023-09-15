Боец спецоперации поблагодарил нижнекамцев за сбор гуманитарной помощи для фронта

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В Нижнекамске работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. В них принимаются продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, одежда и обувь. Оказать помощь могут все неравнодушные нижнекамцы.

«Можем предложить спальный мешок, трусы и носки, термос, газовую горелку...» — перечислила волонтер центра мобилизованному нижнекамцу.

В списке все самое нужное. Уже завтра эти вещи будут упакованы в солдатский рюкзак Дениса.

«Я благодарен всем неравнодушным горожанам, которые помогают и сочувствуют нам. Спасибо им большое, что отправляют нам помощь и посылки», — говорит военнослужащий, который сейчас находится в отпуске.

Один из пунктов сбора расположен на Химиков, 72Б. Он работает без выходных. Здесь задействовано 25 волонтеров, которые принимают и сортируют посылки.

«Душа болит. Я патриот. Эту работу не брошу. Приходится быть и психологам, и мамой, и сестрой, поддерживаем и помогаем», — поделилась волонтер центра Лариса Орлова.

Принести гуманитарную помощь для военнослужащих и их семей сюда могут все желающие. Это продукты и товары первой необходимости, одежда и обувь, лекарства, средства гигиены. Также прямо в пункте организована работа по изготовлению сухого душа. Требуется необходимый для этого материал.

«Вот эта губка, немного лосьона в пакет делаешь, воздух убираешь. Туда тряпочку добавляешь. Смачивают водой и насухо вытирают», — пояснил волонтер Никита Минеев.

Сухой душ взял с собой и Денис. Позади у солдата год в зоне спецоперации и отпуск.

Впереди новые фронтовые будни, во время которых, как признается он сам, главная поддержка — это понимание, что его ждут дома, не только родственники, но и весь Нижнекамск.