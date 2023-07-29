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Общество 29 июля 2023 17:29

Боец спецоперации поблагодарил кукморских мастериц за маскировку

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Неравнодушные жители села Уркуш Кукморского района Татарстана освоили для себя новое ремесло — плетение маскировочных сетей, которые широко применяются для маскировки бойцов, военной техники и других объектов в зоне спецоперации. Уже 12 по счету такая защита в ближайшее время отправится на передовую.

По словам волонтеров, количество сетей зависит и от количества людей, кто их плетет. Чем больше народу, тем быстрее плетутся маскировочные сети.

Техника плетения совсем не сложная, но кропотливая, и абсолютно каждый сможет справиться с этой задачей. Нужно всего лишь разрезанную ленту из ткани вплетать в каждый квадратик.

Вернувшийся в отпуск мобилизованный из города Кукмор, не раздумывая, заехал и в село Уркуш, чтобы поблагодарить ее жителей. Он отметил, что сети спасли не одну жизнь и просит, чтобы они не оставляли занятие, ведь ими можно не только укрывать окопы, но и прятать технику.

«В последнее время враги используют квадрокоптеры, летательные аппараты, и вот такие сети реально помогают укрыться. К нам приезжают постоянно с гуманитарной помощью, даже если мы в укрытии где-то в лесу находимся, наши парни нас все равно находят. Они бесстрашные, спасибо им за помощь», — сказал военнослужащий.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой

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