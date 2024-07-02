Боец Соловей из Нижнекамска планирует вернуться на фронт после реабилитации

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец с позывным Соловей из Нижнекамска проходит реабилитацию после ранения в зоне специальной военной операции. Восстановившись, он планирует вернуться на фронт, к своим боевым товарищам.

В зону СВО Соловей отправился неслучайно — несколько его родственников служат там с начала мобилизации. Он не захотел оставаться непричастным к происходящему, и поэтому решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. Он служил пулеметчиком, но еще в январе был ранен осколками. Во время эвакуации часть пути боец пробежал самостоятельно, а потом его подхватили сослуживцы. Сначала он лечился в местном госпитале, затем его отправили на реабилитацию в Казань.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец признался, что очень скучал по семье, но мысль о том, что родственники находятся в безопасности, грела ему душу.

«[С собой у меня] самые, наверное, для меня дорогие вещи — цепочка и крестик, которые купили родители. Постоянно ношу их с собой. Также это письма жены, которые она мне отправляет с гуманитаркой. Когда грусть накатывает — посидел, почитал, и [становится] нормально», — пояснил он.

Несмотря на пережитые тяготы, татарстанец после восстановления хочет вернуться в зону специальной военной операции. Однако сможет ли он служить в прежней должности, решит специальная комиссия. Если это будет невозможно, Соловей планирует помогать боевым товарищам в тылу.

«Да, не спорю, я хочу туда вернуться. Возможно, в тылу какой-нибудь работой займусь, там ее тоже полно. Для начала нужно нормально восстановиться, чтобы от меня была польза, чтобы не быть балластом», — заключил он.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.