Боец с позывным Хазар: глава сельского поселения служит на СВО по контракту

О своем решении служить в зоне специальной военной операции боец из Лениногорского района Татарстана Рамис сообщил своей жене Земфире за несколько часов до отправки. Втайне от нее он прошел медицинскую комиссию и уже был полностью готов отправиться в армию. Земфира поняла, что муж принял окончательное и твердое решение.

«Я провела связь и поняла: идею отправиться в СВО он вынашивал давно, ведь в течение последнего года активно готовился: совершал утренние пробежки, наращивая мышечную массу, подолгу занимался в спортивном зале, который сам оборудовал в подвале нашего дома», — поделилась супруга.

Будущего бойца долго не отпускал глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов, ведь на тот момент Рамис трудился главой Письмянского сельского поселения, будучи, по словам знакомых, незаменимым руководителем.

«Каждый должен быть на своем месте, ты мне нужен здесь», — говорил тогда глава района. Но Рамис продолжал настаивать на своем, и под натиском уговоров Рягату Хусаинову пришлось освободить его от занимаемой должности и пожелать земляку удачи.

Передав служебные полномочия, Рамис попрощался с женой, 16-летним сыном Дамиром и 21 декабря 2023 года отправился на передовую. «Надо ждать и верить, что всё будет хорошо. Наши дети не должны видеть ужасов войны, кто, если не наши мужчины, должен обеспечить безопасность страны и ее жителей», — заявила сегодня жена бойца Земфира.

На территории «за красной ленточкой», как принято называть зону спецоперации, военный получил позывной Хазар, что означает «Воин».

«Решение не было спонтанным, я оценивал опасность участия в спецоперации. Но я физически себя готовил, поэтому на передовой быстро адаптировался к солдатским полевым условиям», — рассказал военный.

Срочную службу Рамис проходил на Украине. «Как раз в тех местах, где в данное время происходит линия соприкосновения с неприятелем. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), взвод связи, поэтому и сейчас на передовой мне доверено служить в радиоэлектронной разведке. С одной лишь разницей, что в нынешнее время эта аппаратура более модернизированная и современная», — отметил контрактник.

На суровые солдатские будни военный не жалуется, говорит, что продуктами питания, обмундированием, оружием их разведрота обеспечена. Но самое страшное, что война несет за собой человеческие потери.

«Совсем недавно ты разговаривал с братом по оружию, сидел с ним за столом, а потом, когда ты его теряешь в бою, — вот это самое страшное на передовой. Я понял цену настоящей дружбы, ведь бок о бок с тобой те, у кого за спиной служба в горячих точках — Чечне, Сирии, для многих это уже третья война. Это настоящие парни, которые всегда придут на подмогу, на выручку, никогда не оставят тебя на поле брани, ценой своей жизни будут стоять до конца, до победы. У них есть чему учиться, этой дружбой дорожишь как никогда», — убежден Хазар.

По словам военного, на данный момент весь фронт сплотился в одну огромную силу, где нет места различиям по возрасту, национальности, вере, региону — это одна общая Россия, одно целое и неделимое могущество.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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