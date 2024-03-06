Боец с позывным Терек: «Противник жестко следит за ротацией, приходится маневрировать»

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Участник специальной военной операции с позывным Терек получил его еще во времена своей срочной службы. Он был участником первой чеченской войны.

«Терек — это река, которая протекает через Чеченскую Республику. В одной спецоперации на ее берегах был задействован, поэтому и взял позывной. Сейчас он за мной и закрепился, потому что уже привычно», — пояснил военный.

Теперь Терек — участник спецоперации. По его словам, все «настроены победить врага, разгромить его полностью». «Видим наши успехи по другим фронтам. Свой фронт закрыли конкретно, жестко. Ждем. Пока в нашем направлении особо не наступает враг. Но в любой момент могут прорваться, поэтому мы всё подготовили, все ждем. А настрой? Сами себе настроение поднимаем», — добавил он.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

По его оценке, противник всеми силами хочет деморализовать личный состав российской армии. «Но это нас не сломило нисколько. Никогда не сломит. Мы, наоборот, злимся и хотим отомстить за своих боевых товарищей, которых с нами нет. Поэтому, чтобы они ни предприняли, всё равно мы победим. Победа всё равно будет за нами», — уверен челнинец.

Военнослужащий заметил, что противник «очень жестко следит за ротацией». Поэтому «приходится маневрировать, менять место дислокации. Каждый день с нового места заходить, потому что были такие моменты, когда по нашему маршруту уже были наведено орудие и были направлены крупнокалиберные пулеметы. Но у нас разведчики работают, всё это видят, и противника обманываем. Соответственно, идем через другие тропы».

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Рассказал боец и про свои награды: «Самая дорогая, наверное, „За отвагу“. Я считаю, что это не лично моя награда, а награда моей роты, так как являюсь командиром роты. Все-таки заслуга моих ребят оценена была нашим командованием. За наше усердие, за наше отличие и за то, что мы в тот момент не подвели и сделали ту задачу, которая была нам поставлена. <...> был награжден личный состав, в том числе и я. Мы не дали противнику продвинуться дальше. За этот подвиг и за то, что мы отстояли свою территорию, нас наградили медалями».

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Отпуск военнослужащего завершился. Челнинец уже снова отправился «за ленточку». А дома его ждут семья и любимая супруга Эльмира. Именно он дает ей уверенность, что всё будет хорошо.

«Он говорит: „Даже если я в течение трех дней не звонил, ты не переживай“. Через кого-то он мне передает „приветы“, что жив-здоров. Очень горжусь. Честно, ушел простым рядовым. Теперь он у нас старший лейтенант»", — рассказала Эльмира.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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