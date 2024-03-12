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Боец с позывным Скорпион поблагодарил нижнекамцев за автотехнику и иную помощь
Из Нижнекамского района Татарстана на территорию Донбасса доставлены две машины и шефская помощь. Всё это предназначено для военнослужащих, которые находятся сейчас в Мариуполе.
Активист Алексей Симонов совместно с волонтерами передал груз нижнекамскому бойцу с позывным Скорпион.
«Большое спасибо главе Нижнекамского района Рамилю Хамзовичу Муллину за поддержку. Машины подогнали. Мы всегда знаем, что вы нас поддерживаете и победа будет за нами», — поблагодарил он.
В пресс-службе Нижнекамского района «Татар-информу» рассказали, что, помимо техники, в эту партию помощи вошли влажные салфетки, окопные свечи, сухой армейский душ, домашняя лапша и сладости.
«Мы знаем, как реальная помощь с родной земли важна для наших бойцов. Какую роль для них играет наша поддержка на пути к победе. Мы в ежедневном режиме стараемся мониторить, какие вещи действительно необходимы нашим ребятам, и оперативно реагировать на их запросы», — прокомментировал в свою очередь Рамиль Муллин.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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