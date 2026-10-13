Боец с позывным Шейх: «Я горжусь, что служу своей Родине»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Житель Набережных Челнов с позывным Шейх уже три года служит по контракту в зоне специальной военной операции. За это время он освоил новые специальности, получил медаль Жукова и, по собственному признанию, стал мужественнее. В очередной краткосрочный отпуск военнослужащий приехал домой всего на две недели, но нашел время, чтобы рассказать о службе, товарищах и том, что помогает ему сохранять спокойствие в непростых обстоятельствах.

Позывной Шейх у военнослужащего появился еще в 2023 году, когда он приехал в зону проведения специальной военной операции. Прозвище дали сослуживцы, и оно быстро прижилось.

«Мне легче было, чтобы меня так звали. Все были довольны и рады, иногда подшучивали: «Как арабский шейх пришел». Я говорю: не хватает только трех жен», – вспоминает он.

За шутками и дружескими подколами стоит то, что особенно важно на службе, – крепкое товарищество. Именно сослуживцам Шейх благодарен за приобретенный опыт и поддержку. По его словам, армейская жизнь многому его научила, а сам он стал более мужественным.

Решение отправиться на СВО мужчина принял самостоятельно. Когда началась специальная военная операция, он хотел принять в ней участие, однако родители были категорически против. К моменту частичной мобилизации он не успел попасть в число мобилизованных. Позже заключил контракт с Министерством обороны России.

«Как началось СВО, душа горела, хотелось участвовать, патриотизм поднимался. Многие товарищи по собственному желанию ушли. Родители очень-очень сильно против были», – рассказывает военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня, спустя три года службы, родные уже привыкли к его выбору, хотя тревога за близкого человека никуда не исчезает.

«Сам вообще горжусь, что я служу своей Родине. Мне это нравится. И хотелось бы многим товарищам сказать большое спасибо, что они научили меня многому хорошему», – говорит Шейх.

Для его семьи военная служба – не чужая тема. Дед по материнской линии участвовал в Великой Отечественной войне. С фронта он вернулся без ноги: подорвался на мине. Отец Шейха служил в Афганистане, был связан с танковыми войсками, однако по состоянию здоровья не смог отправиться на специальную военную операцию. Двоюродный брат участвовал в боевых действиях в Чечне.

Теперь свою страницу в семейной истории пишет и Шейх. «У нас поколение, можно сказать, военных, патриоты, каждая семья у нас здесь», – отмечает он.

До заключения контракта мужчина работал на КАМАЗе наладчиком станков с числовым программным управлением. Профессия требовала технических знаний и умения работать с электроникой. Эти навыки пригодились ему и на военной службе.

В начале своего пути в зоне СВО Шейх освоил специальность оператора беспилотных летательных аппаратов. Работа заключалась в наблюдении за обстановкой и выявлении действий противника.

«Пробовал быть оператором БПЛА, очень понравилось. Постоянно летаем, работаем, наблюдаем за противником, чтобы резких движений в нашу сторону не было. Наша задача – заранее выявлять и предоставлять информацию», – объясняет военнослужащий.

Позже он перешел на другое направление – противовоздушную оборону. Теперь его работа связана с противодействием беспилотникам самолетного типа.

«Я работал на КАМАЗе, наладчиком ЧПУ. Поэтому и там выбрал профессию, связанную с электроникой, с наладкой. Мне это легко удается. А сейчас я оператор БПЛА и ПВО – два в одном», – рассказывает Шейх.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По его словам, обстановка на передовой остается напряженной. Военнослужащим приходится постоянно быть внимательными и учитывать меняющуюся ситуацию. «Каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть вперед работаем. Каждый метр – это пот, силы, нервы», – говорит он.

Одним из самых тяжелых воспоминаний первых месяцев службы стал момент, когда снаряд разорвался совсем рядом.

«Метров 30 от тебя снаряд прилетел. Первый взрыв. Это как боевое крещение было у меня. Ну, все, обошлось, хорошо. Самый первый прилет был страшным», – вспоминает военнослужащий.

Со временем человек привыкает к определенным обстоятельствам, но это не означает, что служба становится легкой.

В прошлом году Шейх получил медаль Жукова. Награду ему вручили за выполнение боевой задачи, связанной с выявлением позиции противника в Донецкой Народной Республике.

Военнослужащий обнаружил объект и передал информацию командованию. После этого по указанной точке отработала артиллерия. Позже выяснилось, что там находились силы противника, техника и боеприпасы, в том числе предназначенные для беспилотников.

«Как определил, своим командирам и артиллеристам передал точку, где они находятся. Они отработали немедленно», – рассказывает Шейх.

При этом сам он не склонен приписывать результат только собственным заслугам. Военнослужащий благодарит командиров и сослуживцев, с которыми выполняет задачи.

За время службы Шейху доводилось встречать мирных жителей, которые с надеждой ждали прихода российских военнослужащих. По его словам, такие встречи оставляют глубокое впечатление.

«Мирные жители встречают нас с радостью, с улыбкой, бывает, со слезами. «Ура, вы пришли, мы ждали вас», – с такими словами. Иногда тяжело в этот момент. Но нам нельзя сдаваться», – делится он.

Особенно трудно видеть горе людей, потерявших близких. Именно такие моменты военнослужащий называет одними из самых тяжелых за время службы.

За новостями о боевых задачах и наградах часто остается незаметной эта сторона военной жизни – переживания из-за чужой боли, ответственность и мысли о тех, кто ждет дома.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Есть у Шейха и личный оберег, который он бережно хранит при себе. Перед отъездом в зону боевых действий мама прочитала молитву «Аят аль-Курси» и передала ему ее слова как защиту и материнское напутствие.

Военнослужащий носит молитву в кармане возле сердца, под бронежилетом.

«Благодаря этим молитвам у меня немного в сердце покой, потому что как будто родная моя мама всегда со мной. Ношу при жилете, здесь у меня карманчик есть, возле сердца», – рассказывает он.

В минуты тревоги молитва помогает ему успокоиться и собраться. Шейх говорит, что вера дает ему внутреннюю опору и помогает справляться с переживаниями.

А вот о подробностях службы мужчина предпочитает рассказывать немного. Он понимает, что лишняя информация может навредить не только ему, но и близким.

«Всегда говорю: «У меня все хорошо, я живой, я здоров. Не переживайте, все равно будет победа за нами!» – говорит военнослужащий.

Очередной отпуск Шейха длился всего две недели. За это время нужно было увидеться с родными, решить накопившиеся дела и просто побыть дома. Но даже при плотном графике он нашел время для разговора о службе.

За три года многое изменилось: появились новые навыки, боевой опыт, награда. Сам военнослужащий признается, что стал мужественнее и многому научился у товарищей.

При этом за всеми переменами остается главное – связь с семьей, поддержка сослуживцев и людей, которые помогают бойцам на протяжении всей службы.

Шейх благодарит волонтеров и активистов, которые собирают гуманитарную помощь, поддерживают военнослужащих и находят возможность передать на передовую необходимые вещи. Не забывает он и о родных, чьи любовь и понимание помогают ему продолжать службу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой