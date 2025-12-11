Боец с позывным Профессор из Заинска получил награду за спасение сослуживца

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Николай Никонов, позывной Профессор, родился во Львовской области, но вырос в Заинске. На службу в специальной военной операции он отправился по мобилизации 27 октября 2022 года. До армии работал на железной дороге составителем поездов и до сих пор числится в штате. На СВО служил в 430-м полку на Южно-Донецком направлении. Начинал старшим стрелком, затем был стрелком, после чего его перевели в завод связи.

За время службы Николай получил несколько наград. Медаль «За храбрость» он заслужил во время обстрела под Донецком: тогда, охраняя технику морской пехоты, встретил налет дронов. Также награжден медалью «Участнику СВО».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

9 декабря на встрече с участниками СВО глава Заинского района Разиф Каримов вручил Никонову государственную награду – медаль «За спасение погибавших».

«Парень из нашего полка. Нас отправили восстанавливать оборудование ретранслятора. Уже на обратном пути видим: лежит, нога оторвана, дрон догнал. Товарищ побежал за мотоциклом, а я в это время оказывал помощь, перебинтовал. Вывезли его на мотоцикле, на одиночке. Потом узнал, что он из Читы, служил по контракту», – рассказал Николай.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

По его словам, это произошло предположительно в феврале или марте 2025 года.

После ранения Николай Никонов стал ветераном СВО – в результате подрыва он лишился ноги. «Возвращался с задания. Товарищ впереди ехал, я метров триста сзади. Он поворот проехал нормально, а я в этом повороте поймал мину», – вспоминает боец.

Его путь реабилитации прошел через Волноваху, Ростов, Петербург, затем Екатеринбург. Недавно Николай вернулся домой по тяжелой причине – погиб его брат, Дмитрий Колесов, позывной Морячок.

«Когда я отправился по мобилизации, через неделю и он вызвался. Штурмовик. Про него любой скажет, что он был очень храбрым и смелым», – говорит Николай.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной