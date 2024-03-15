Боец с позывным Марокуш из Мамадыша: «И на выборы сходил, и с любимой расписался»

Фото: © Фаузия Нургалимова

Сегодня в первый день выборов в Мамадыше образовалась новая семья: Александр и Марина Михайловы в отделе ЗАГС зарегистрировали свои отношения.

Александр 13 марта приехал из зоны СВО в 14-дневный отпуск. Дома его ждали жена и 15-летняя дочь Ксения. Супруги когда-то были законно женаты, затем был развод, а в последние годы жили гражданским браком.

«Решили по приезду в отпуск первым делом пойти в ЗАГС расписаться, потому что наши чувства уже проверены и временем, и жизнью, и разлукой. Ведь у нас растет дочь, и мы не представляем себя друг без друга. Марина — моя поддержка, очень переживает за меня. Уверен, у нас все будет хорошо», — пояснил боец с позывным Марокуш.

Супруга бойца Марина о том, что муж заключил контракт, узнала лишь постфактум. «Это было лично его решение, Саша все решил без нас. Мы с дочкой были очень огорчены и удивлены, узнав об этом. Вот уже полгода нет ни дня, чтобы мы не переживали, каждый звонок от него как подарок для нас. В ближайшие дни хотим пойти в церковь помолиться, чтобы Бог уберег его от беды», — заметила она.

Фото: © Фаузия Нургалимова

Стоит отметить, что Александр до контракта работал водителем большегруза в казанской фирме, возил лес, ездил по всей стране. Сейчас в зоне СВО также служит водителем. На автомобиле «Урал» занимается доставкой боеприпасов, продуктов, перевозкой личного состава.

«Я ни капли не жалею, что пошел служить. Там я чувствую себя на своем месте, зная, что выполняю свой долг перед Родиной. С сослуживцами сдружились, можно сказать, породнились. Выполняем боевые задачи как единый организм, понимая друг друга с полуслова. Такого братства, думаю, нигде больше нет», — уверен Марокуш.

В день бракосочетания Михайловы выполнили еще один свой долг, уже гражданский — посетили избирательный участок, выбрали будущего Президента.

«Пусть последующие годы будут мирными и все ребята, ушедшие на СВО, придут домой живыми и здоровыми в свои семьи», — пожелала Марина Михайлова.

Фото: © Фаузия Нургалимова

Супруги очень благодарны руководству района за оказание всемерной помощи их семье. Их дочь Ксения получила на Новый год подарки и смогла побывать на елке Раиса РТ. А сегодня Михайловы в здании муниципалитета получили продуктовый набор и камуфляжный костюм для Александра.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).