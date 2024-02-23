Боец с позывным Коба: «На СВО нужно знать математику, географию и ОБЖ»

На побывку на малую родину в Мамадышский района приехал участник СВО – 23-летний Альберт Сафин. Молодой человек с позывным Коба был мобилизован осенью 2022 года, а в октябре 2023-го подписал контракт на один год.

Альберт окончил Куюк-Ерыксинскую школу в 2016 году, затем поступил в политехнический колледж Набережных Челнов на газосварщика. Но решил бросить учебу и занялся военным делом. В 2018 году призвался на срочную службу. Служил в Оренбурге в войсках противовоздушной обороны.

На вопросы школьников боец давал лаконичные ответы. Коба признался, что ему посчастливилось получить письмо от ученика именно этой школы. Второклассник Самат Гараев написал его еще весной: хотел сделать доброе дело и поддержать моральный дух российских войск.

«Было очень приятно, что мне попало письмо именно от моего маленького земляка. Даже от самой бумаги пахло чем-то родным и близким», — признается боец. Коба во время школьной встречи крепко пожал руку Самату за то, что в тот момент помог поднять ему боевой дух.

Коба призвал школьников прилежно учиться по всем предметам. Особенно нужно хорошо знать математику, географию, ОБЖ, важно иметь и хорошую физическую подготовку. На поле боя солдат всё должен держать в голове, уметь пользоваться бумажной картой, вычислять координаты, азимут. Ведь там нет ни калькуляторов, ни навигаторов. Если человек хорошо знает основные предметы, ему легче ориентироваться и побеждать. В этом плане Альберт благодарен за бесценную науку учителю истории и ОБЖ Куюк-Ерыксинской школы Руслану Гилязову, на уроках которого научился даже разбирать автоматы.

На вопрос, что помогает выжить на фронте, боец, немного подумав, ответил: «Молитвы. Я постоянно читаю аяты и суры, которые вселяют в меня веру, что всё будет хорошо. За меня в тылу молятся мама и бабушка. Знаю, что и сестренки очень переживают и просят Всевышнего, чтобы я пришел целый и невредимый. А еще в моем сердце живет любимая девушка (ее имя боец назвать отказался). Все они для меня мощная опора, спасибо им», — сказал Коба.

Младшая сестра военного — Разиля — учится в этой школе в 9-м классе: «Я очень горжусь своим братом. Он всегда за меня горой. Мы никогда не ссоримся, всегда помогаем друг другу. Он ушел в армию в мой день рождения. Перед этим свозил нас погулять в Набережные Челны и Казань. Было так весело! Лишь бы брат вернулся живым», — сказала она и расплакалась.

Альберт — старший сын в семье, пример для двух сестренок и брата Ильмира, который сейчас проходит срочную службу в Симферополе, в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Хочется, чтобы мои дети никогда не видели войны, поэтому наша задача — истребить всё зло, мешающее миру и добру», — говорит Альберт Сафин.

Сейчас в зоне СВО принимают участие 26 бойцов из Куюк-Ерыксинского поселения. Все они — выпускники одной школы.

«Каждый из них для нас как родные сыновья. Желание одно: пусть все наши парни придут скорее домой живыми, с Победой», — говорит учитель татарского и русского языков Гульназ Гараева.

Жители поселения активно помогают землякам на СВО. В сельском магазине стоит специальный ящик, куда покупатели складывают товары для отправки бойцам с гуманитарным грузом. Ящик наполняется за считанные дни, что показывает активность куюк-ерыксинцев и их стремление поскорее приблизить Победу над неофашизмом.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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