Боец с позывным Белка рассказал, для чего начал отращивать бороду на передовой

У военнослужащего из Набережных Челнов была бронь, и он мог не идти в зону проведения специальной военной операции. Но чувство долга и патриотизма оказались сильнее. Боец с позывным Белка уже год находится «за ленточкой». Сейчас он приехал в краткосрочный отпуск повидаться с родными и близкими.

«Была бронь. Можно было и откосить. Но я не из тех людей, которые отказываются, чтобы можно было убежать. Поэтому взял лист, подписал, пришел, уехал. Так началась моя история на СВО», — рассказал боец.

Он также поделился, что на передовой стал отращивать бороду.

«Сейчас она, конечно, краше стала. Я ее немного подровнял, чтобы людей не пугать. А так, она растет сама по себе во все стороны и все. А потом домой приеду и полностью сбрею. Скажем так, обнулюсь и начну заново с гражданской жизни, жить мирно с семьей и дальше продолжать», — поделился боец планами.

А приехать домой военный, как и его товарищи, рассчитывает с победой. У него есть талисманы от родных, которые всегда с ним.

Он носит их в небольшом пакете. Его подарила бабушка жены. «Она сказала: „Это положи и не теряй“, а то я любитель потерять что-нибудь», — рассказывает о себе боец.

«Вот фотография жены. Я либо в окопе, либо в выходной день — в любом случае каждый день посмотрю», — показывает он снимок со своей возлюбленной.

«Это уже православная молитва. Всегда с собой, всегда под сердцем. Еще отпускной лист, военник. У меня большая родня. Все присылают, и хочется все с собой хранить, потому что мало ли что может произойти, чтобы было рядышком», — рассказал военнослужащий.

И вся большая семья военнослужащего ждет его возвращения домой живым и здоровым. А пока Белка снова отправится на передовую, чтобы защитить их.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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