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Боец с позывным Барс устроил сюрприз для девочки, которая написала ему письмо
Военнослужащий с позывным Барс вернулся в краткосрочный отпуск в родной город Набережные Челны. Боец успевает уделять внимание не только своей семье — сегодня он посетил гимназию №54, где учится девочка, письмо от которой он получил в преддверии 23 Февраля.
Мирослава Тигр даже растерялась немного. Совсем недавно она писала письмо военнослужащему, рисовала рисунок. И вот — боец с позывным Барс стоит перед ней. По словам пятиклассницы, она даже не может передать чувства, которые испытывает.
«У меня был сегодня плохой день из-за того, что я не выспалась, но когда пришел солдат, у меня сразу же поднялось настроение», — рассказала учащаяся гимназии №54.
Военнослужащий с позывным Барс хотел поднять настроение Мирославе. Он рад, что его сюрприз удался.
«Я вам сейчас могу показать это письмо. Я тогда очень сильно обрадовался и подумал, почему бы мне не сделать сюрприз, как мне сделали на 23 Февраля. Поэтому я тоже решил посетить школу. Может, и детям будет что-то интересно услышать», — объяснил Барс свой поступок.
Вместо урока математики у школьников прошел «Урок мужества». Ученики смогли задать все интересующие их вопросы военнослужащему и прочитали стихи.
«Пусть небо будет голубым. / Пусть в небе не клубится дым. / Пусть пушки грозные молчат, / и пулеметы не строчат. / Чтоб жили люди, города. Мир нужен на земле всегда», — прочли ученики.
Гимназисты передали письма военнослужащему. Они были оформлены в виде белых голубей, так как эти птицы традиционно символизируют мир.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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