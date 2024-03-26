«Боец с осколками в пальцах»: снайпер из Мамадыша после ранения вернулся на СВО

Фото из личного архива бойца

Военнослужащий Айдар из Мамадышского района в зоне спецоперации с первых дней мобилизации. Он не стал дожидаться повестки, а добровольно пришел в военкомат.

О своем решении пойти в эпицентр боевых действий жене сообщил по телефону. А вот матери рассказать мужчина не смог. «Пойдем вместе к моей маме», — попросил он свою супругу.

Так Илюза и Айдар вдвоем рассказали маме о его намерении служить на передовой.

«Прошло уже полтора года. Но я до сих пор не могу понять и принять решение мужа, — призналась Илюза. — Да, он — настоящий мужчина: смелый, сильный, мужественный, принципиальный, сказал — сделал. За эти качества я его безумно люблю и ценю. И, возможно, именно эти несокрушимые сила и воля заставили его выбрать этот непростой путь и встать на защиту родины».

Фото из личного архива бойца

Илюза и Айдар познакомились в годы студенчества, когда девушка приехала на практику в Мамадыш. В 2006 году молодой человек ушел в армию, но она не смогла приехать на проводы, из-за госэкзамена.

Айдар не на шутку обиделся и несколько месяцев не выходил на связь. Но любовь оказалась сильнее всяких обид. Через полгода он позвонил любимой, и с тех пор они вместе.

В семье Гайнановых две дочери. Старшей — 14, младшей — 11 лет. Обе учатся в городской школе №3. Девочки очень гордятся своим смелым отцом, безумно скучают и с нетерпением ждут в отпуск в конце марта.

Фото из личного архива бойца

«Сам Айдар не любит демонстрировать свои чувства и эмоции. Настоящий мужчина должен всегда оставаться сильным, он живет по такому принципу, — сказала жена. — Он много не говорит, все держит в себе. И никогда не жалуется, даже когда невыносимо больно».

В ноябре прошлого года при выполнении боевого задания Айдар получил серьезную травму — осколочное ранение ноги и пальцев правой руки.

4 месяца он получал лечение в разных госпиталях: лежал в Подмосковье, Казани, а затем и в Самаре. Ногу прооперировали, а пальцы хирурги решили не трогать. Ведь вместе с осколком придется удалить и часть фаланги. Оставаться без пальцев снайперу все равно, что остаться без обеих рук.

Сейчас он снова в строю. Ночуют в подвалах разрушенных зданий, промерзших блиндажах. Там, где они сейчас дислоцированы, очень опасно.

«Если муж не выходит на связь несколько суток, становится страшно, тревожно. Стараюсь себя успокаивать, стараюсь его успокоить, поддержать, показать и рассказать, что все у нас хорошо. А потом, когда никто не видит, рыдаю. Тяжело сдерживать слезы», — признается жена.

Фото из личного архива бойца

14 лет Айдар трудился оператором на заводе в Елабужской экономической зоне, за несколько месяцев до отъезда в зону СВО перешел оператором на мамадышский сырзавод. Вместе с ним на передовую по собственному желанию ушел и его коллега по цеху, друг детства и сосед по улице Игорь.

Илюза последние 5 лет работала в бухгалтерии отдела культуры исполкома района. Сейчас временно не работает, ушла, чтобы ухаживать за отцом, перенесшим инфаркт.

«Мы должны помогать и поддерживать родных и любимых. И, конечно же, верить, что все будет хорошо. О плохом стараюсь не думать, но больше всего пугает неопределенность — мы не знаем, что будет завтра, и сколько еще будет продолжаться война. Каждый день молим Бога о помощи и скорейшем возвращении. Мы должны быть сильными», — признается жена участника СВО.