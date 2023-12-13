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Боец рассказал о буднях на СВО: «Миномет работал, птички летали. Было страшно, но привык»
32-летний высокогорский боец из Татарстана с позывным Кузьма приехал в двухнедельный отпуск. Свое имя мобилизованный попросил не называть.
Кузьма родился и вырос в Высокогорском районе. После школы служил в армии в Алтайском крае в ракетных войсках. После того как вернулся, отучился на строителя и работал по профессии. В конце сентября прошлого года, получил повестку и на следующий же день уехал в Казань.
«Пришла повестка, призвали. Надо явиться. Прибыл, не стал бегать», — рассказывает боец.
После трехнедельного обучения их отправили в палаточный лагерь для учений на несколько недель. Затем Кузьма отправился в зону боевых действий.
«Было страшно, конечно. Потому что от разных людей слышишь одно и тоже. До первого отпуска страшно было, а после отпуска приехали — нормально. Как-то уже привычно стало. Миномёт работал, птички летали. Ладно у нас есть пацаны с опытом, они знают, что это такое», — делится военный.
Самое знаковое событие в жизни бойца произошло, когда он находился в зоне боевых действий, — 24 января у него родилась дочь. Так как связи не было, о рождении малышки боец узнал только через пару дней.
«Мы ходили звонить 2-3 раза в неделю. Мы телефон всегда выключаем. Ходили за 500 метров, за километр, чтобы не определили наше местоположение, где мы находимся. Разговаривали недолго, потому что нельзя. Опасно.»
Как говорит Кузьма, у них очень слаженный коллектив и понимающие люди. Именно это и помогает им поднять настроение и поддерживать моральный дух.
«У нас вот такое отделение, друг за другом держались, общались, поддерживали. Просыпаешься, ну не грустить же. Включаем музыку, послушаем, повеселимся, взбадриваем себя как-нибудь, чтобы не грустить», — говорит боец о военных буднях.
Посылки и детские рисунки, в которых малыши ждут бойцов домой с победой, все вовремя доходят и бережно хранятся. По поводу диванных критиков и тех, кто уехал из страны, у бойца свое мнение.
«Значит, не были они здесь. Не наши они, значит, раз убежали. Раз испугались. Чего бояться то? Я же не испугался — поехал», — рассуждает Кузьма.
Сейчас боец находится в отпуске и старается любое свободное время провести с любимой семьей. Так, недавно, они с женой ездили на хоккей, где произошла весьма интересная история.
«На днях мы съездили на хоккей. „Ак Барс“ играл с „Нефтехимиком“. Когда игра закончилась, мы вышли на улицу, стояли с женой. К нам подошел военнослужащий. Тоже мобилизованный. Приехал в Казань с Ростова на лечение. Мы с ним поговорили, пообщались. Узнали друг — друга кто где стоит. Он мне подарил шеврон. У него было ранение. Как сказал, 8 осколочных в ноги и пулевое ранение в руку», — рассказал он о встрече.
Для Кузьмы понятие «близкие люди» стало намного шире. Там, за ленточкой ему дороги все россияне.
«Пусть берегут себя. Все будет хорошо. Дай Бог, скоро все закончится. Кто, если не мы», – отметил боец.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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