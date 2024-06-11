Боец о службе на СВО: «Попадал под обстрелы, но с боев выходил живой и здоровый»

Казанский боец с позывным Седой на передовой уже год. Пошел служить по контракту. Был в именном батальоне имени Героя СССР Сабира Ахтямова, защищал Белгород, теперь служит в танковом батальоне.

В нулевых Седой был в ракетных войсках — боевой опыт помогает на СВО. На передовой он служил водителем и штурмовиком, сейчас — в танковом батальоне имени Героя РФ Дамира Исламова. Не раз попадал под обстрелы, но со всех боев выходил живой и здоровый.

«И когда пошли в третью роту, они как раз где-то в 500 метров с хохлами. И начал нас крыть миномёт, АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. Т-и.), КОРД работал. Мы стояли в окопе с комбатом, а кустики ложились. Ну даже пулемет, пули отходили от нас», — поделился военный.

Седой рассказал, что на СВО все герои. Бойцы батальона имени Сабира Ахтямова, рискуя жизнью, возят на передовую еду и снаряды.

«Уже до того дошло, что они пошли внаглую. Начали возить днем, да, за ними там охотятся дроны, снаряды прилетают», — рассказал боец.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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