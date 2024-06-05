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Боец о прилетах на СВО и защите людей: «Враги жестокие, по мирным жителям бьют»
Боец с позывным Жигули приехал в краткосрочный отпуск в родной город Набережные Челны. На передовой он уже год. Мужчина подписал контракт на военную службу 6 июня 2023-го. Говорит, первостепенная задача — это защита мирных жителей, которые ежедневно попадают под обстрелы со стороны неонацистов. А о последнем случае защитник Отечества рассказывает с еще большей болью.
«Враги у нас жестокие. В основном они по мирным жителям тоже бьют. Вот за неделю в 4 утра произошел прилет ракеты. Попал в жилой дом. Погибла дочка маленькая, 5-летняя, и ее мама. Шансов выжить не было. Все. Ни дома, ни семьи, никого нет. Дом просто заброшен остался. Из-под завалов вытаскивали те, кто был ближе из наших бойцов», — рассказал военнослужащий.
По его словам, за новостями он всегда следит. А тут он оказался в эпицентре событий, где бывают прилеты.
«Там прилет такой был, что дом сложился, как карточный домик. Осколками посекло всё, даже соседей. Остальные вроде там целые. Может, кто-то осколочные получил», — рассказал он.
И пока мужчина на передовой, он очень рад, что власти Челнов не забывают про его маму. А сегодня она еще и смогла попросить главу администрации Автозаводского района помочь в решении проблемы с отоплением.
«Нас городские власти не забывают. На каждый праздник очень хороший продуктовый набор дают. Спасибо им огромное. На концерты приглашают. У меня в одной комнате нет три года уже отопления. Полностью, можно сказать, отсутствует. Но вот сегодня я вопрос задала. И мне обещали этот вопрос решить. Это, конечно, осенью», — рассказала Зульфия апа.
«На территории Автозаводского района проживает 545 семей военнослужащих, проходящих службу в рамках специальной военной операции. Со стороны администрации района, руководства города оказывается посильная поддержка данных семей, проводятся мероприятия, предоставляются места в детских дошкольных учреждениях», — поделился и.о. главы администрации Автозаводского района Айрат Хуснуллин.
Помимо этого, предоставляется бесплатное питание в школах и детских садах. Дети могут отдохнуть в лагерях, заниматься в кружках и секциях. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на помощь властей.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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