Боец мотострелкового батальона передал медали двоим нижнекамцам

Фото: Надежда Багаутдинова

Двоим нижнекамцам сегодня вручили медали «Волонтёру России». Награды Максиму Лодягину и хазрату Камских Полян Ринату Яруллину передал представитель мотострелкового батальона 110-й бригады. Церемония прошла в общественном центре микрорайона на Химиков, 72Б.

За оказанную гуманитарную помощь земляков поблагодарили бойцы мотострелкового батальона 110-й бригады.

«Эта помощь не оценима. Даже когда ребята идут на передок, мы им даем письма детей, они читают, им это очень нужно. Спасибо нижнекамцам за помощь», — сказал представитель мотострелкового батальона.

Максим Лодягин и Ринат Яруллин помощь солдатам оказывают с самого начала СВО. Сколько тонн груза было уже отправлено на передовую, не сосчитать, говорят они.

Фото: Надежда Багаутдинова

По словам Максима, получить медаль, конечно, приятно, но поддерживает бойцов он не ради наград.

«Данное мероприятие для меня крайне неожиданно. В принципе, я пришел не для того, чтобы всенародно получить награду. А чтобы те люди, которые увидят репортаж, хотя бы несколько процентов из них присоединились. Это будет посильная помощь для наших военнослужащих», — уверен волонтер.

Фото: Надежда Багаутдинова

Поздравить ребят с получением наград пришла и заместитель мэра Марина Камелина. По ее словам, получить медали, да еще и от бойцов — это показатель, что всё делается не зря.

«Ребята приезжают оттуда лично поблагодарить волонтеров, которые по зову сердца, по зову души помогают. Это большая отдача», — сказала вице-мэр.

Как отметила Марина Камелина, желающих помогать с каждым днем становится все больше. Продолжать свою миссию планируют и сегодняшние награжденные. Ведь они, как и многие в нашей стране, живут по принципу «Всё для фронта, всё для Победы».

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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