Боец ММА приговорен к принудительным работам за осквернение памятника ветеранам МЧС

Российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах, Заур Исмаилов получил наказание за инцидент, произошедший в Москве в декабре прошлого года. Суд признал его виновным в осквернении мемориала, посвященного ветеранам МЧС.

Как сообщает РИА Новости, срок принудительных работ составит полтора года. Кроме того, из заработной платы осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

Напомним, поводом для уголовного дела стала видеозапись, распространившаяся в интернете. На кадрах было видно, как Исмаилов проводит тренировку возле монумента в сквере Дмитрия Михайлика, нанося серию ударов руками и ногами по скульптуре ребенка. После инцидента боец был задержан сотрудниками столичного Следственного комитета и помещен под стражу.