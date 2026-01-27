Боец Лысый встретился с руководством Мамадышского района перед возвращением на СВО

Военнослужащий с позывным Лысый, уроженец Мамадышского района, прибывший на несколько дней в родные края, встретился с руководством муниципалитета. Во встрече приняли участие заместитель главы района Ришат Самигуллин и руководитель исполнительного комитета Артур Ефимов.

За несколько часов до отъезда обратно в зону проведения специальной военной операции руководители района пообщались с бойцом, подробно расспросили его о прохождении службы, обстановке на передовой, а также о том, какая поддержка необходима его семье в тылу. Земляк служит в рядах Вооруженных Сил уже три года.

Перед встречей с руководством военнослужащий посетил местный гуманитарный центр, где ему передали необходимые для быта вещи, в том числе отопительный прибор.

В завершение беседы Ришат Самигуллин и Артур Ефимов пожелали бойцу скорейшего возвращения домой с победой и подчеркнули, что он и его семья всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку земляков.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.