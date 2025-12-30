Боец Лис из Челнов: «Быть с семьей в Новый год – настоящее счастье и награда за службу»

Фото предоставлено бойцом СВО

Военнослужащий с позывным Лис в этом году будет встречать Новый год дома – в Набережных Челнах, в кругу семьи. Для него это особенно важно, поскольку из-за службы не всегда удается быть рядом с близкими в праздничные дни.

«Новый год я буду встречать в самом дорогом и теплом месте – в кругу семьи. Для меня это особенно ценно, ведь в силу службы не всегда удается быть рядом с близкими в праздники», – говорит Лис.

План праздника, по его словам, простой, но очень душевный. Вместе с семьей он будет украшать дом – ставить елку, развешивать игрушки, гирлянды и снежинки на окнах.

«Это всегда создает неповторимую атмосферу волшебства», – отмечает он.

Накануне и в сам праздничный день семья будет вместе готовить любимые блюда.

«Это не просто кулинарный процесс, а настоящее семейное действо, где каждый вносит свой вклад», – говорит военнослужащий.

В полночь родные соберутся за праздничным столом. «Под бои курантов поднимем бокалы с шампанским, загадаем желания и поздравим друг друга», – делится Лис.

После полуночи – игры, песни и, возможно, выход на улицу, чтобы запустить фейерверки и полюбоваться праздничными салютами. Важной частью вечера он называет и теплые разговоры – воспоминания о прошедшем годе и планы на будущее.

Говоря о том, что для него значит Новый год, Лис подчеркивает, что прежде всего это время единения.

«Это возможность побыть с семьей, ощутить их поддержку и любовь, восполнить то, чего так часто не хватает во время службы», – говорит он.

Кроме того, это точка отсчета. «Момент, когда можно подвести итоги прошедшего года, поблагодарить судьбу за все хорошее и наметить цели на будущее. Это своего рода перезапуск, дающий силы и вдохновение», – продолжает Лис.

Для него Новый год – это также надежда и вера в лучшее, напоминание о том, что всегда есть место чудесам и счастливым переменам, а еще – традиции и преемственность.

«Это праздник, который связывает поколения. Мы продолжаем обычаи, заложенные нашими родителями, и передаем их детям. Это создает ощущение устойчивости и связи с корнями», – говорит он.

И, конечно, это отдых и перезагрузка. «Короткий, но важный период, когда можно отвлечься от служебных забот, расслабиться и набраться сил для новых свершении», – поделился военный.

Для военнослужащего, который часто находится вдали от дома, Новый год приобретает особое значение.

«Это не просто календарная дата, а символ мира и спокойствия, которых мы защищаем. Быть в этот момент с семьей – настоящее счастье и награда за службу», – говорит Лис.

