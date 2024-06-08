Боец Ленин из Лениногорска об атаках дронов на СВО: «Всю жизнь можно вспомнить»

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Боец с позывным Ленин из Лениногорского района Татарстана — помощник оператора противотанкового ракетного комплекса. Сейчас он в отпуске, с семьей — его жена ждет второго ребенка. Военнослужащий рассказал о службе и том, кто заботится о семье, пока он отстаивает интересы страны в ходе спецоперации.

На передовой боец уже почти два года.«Момент, когда над вами дрон начинает кружить, — это очень страшно. Именно когда снижается, начиненный взрывчаткой. За доли секунды всю жизнь можно вспомнить. И людей, кого знал: родных, друзей и близких», — поделился он пережитыми на фронте ощущениями.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Ленин в отпуск приезжает в третий раз. В родном селе Сугушла его встречают за накрытым столом. Рядом жена бойца, Альфинур Вафина, и его сын. Второй ребенок должен родиться в сентябре.

Альфинур нуждается в особой заботе. Но боец спокоен — в родном селе его семье всегда помогают.

«На праздники всегда зовет, всегда пакеты с подарками раздает, коробку конфет, полотенца. Или позвонит — спросит, как <...> дела. Когда они приезжают в отпуск, их собирает. Вот так. Дрова привезли свекрови моей, чтобы топить баню», — рассказала супруга участника спецоперации.

В этом году Ленин получил удостоверение ветерана боевых действий. Соответствующий статус дает право на коммунальные, налоговые и медицинские льготы.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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