Боец Куба из «Тимера» о службе по контракту: «Лучше мы, чем молодежь!»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Уроженец села Савалеево Заинского района Татарстана, военнослужащий с позывным Куба, участвует в специальной военной операции с августа 2022 года. До этого он работал следователем в отделе МВД России по Альметьевскому району.

«Я не служил в армии, но решил, что мой возраст, житейский и профессиональный опыт пригодятся в зоне СВО. Лучше мы, чем молодежь! Поэтому и вызвался, заключил контракт на службу в именном батальоне „Тимер“. Контракт заключал на полгода, но затем он стал бессрочным», — рассказал Куба.

Боец служил старшим механиком-водителем БМП-3, а в настоящее время находится в отпуске по болезни. Через семь месяцев службы врачи обнаружили у него опухоль лимфоузлов и сразу отправили на лечение в московский госпиталь имени академика Бурденко, где он провел одиннадцать месяцев. Несмотря на это, Куба не унывает. Пользуясь случаем, он пришел на очередную встречу руководства Заинского района с участниками СВО, которая состоялась в центральной библиотеке имени Суббуха Рафикова.

Участие во встрече приняли глава района Разиф Каримов, руководитель исполнительного комитета района Эмиль Галеев, военный комиссар города Заинска и Заинского района Айрат Аглямзянов, заинский социальный координатор Татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Хватков, председатель Совета ветеранов района Алексей Алексеев, общественные помощники главы района по решению вопросов военнослужащих и их семей.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Глава района и военный комиссар в ходе беседы с военнослужащими отметили, что норматив по набору на контрактную службу в районе выполняется.

«На протяжении многих лет я работаю военным комиссаром в Заинском районе и наблюдаю удивительную картину. Заинцы — настоящие патриоты своей Родины. Они сами приходят, и молодые, и опытные, хотят заключить контракт, хотят помочь своим товарищам, которые уже в зоне СВО, говорят, что не могут спокойно смотреть на то, как там гибнут наши ребята. Вы все делаете большое дело. Хотя те, кто воевал, — не очень разговорчивые люди, и нам трудно представить, с чем вам приходится иметь дело, хочется, чтобы вы все были живы-здоровы и поскорее вернулись с победой», — заметил военком Айрат Аглямзянов.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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