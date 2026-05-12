Боец из Заинска с позывным Малай награжден медалью «За отвагу»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Алмаз Гараев ушел на специальную военную операцию одним из первых – по мобилизации его призвали 30 сентября 2022 года. Тогда 31-летний житель Заинска еще не знал, через что ему предстоит пройти: окопы под дождем и морозом, ранения, долгую реабилитацию и возвращение к мирной жизни.

«Первое время обустраивались, копали окопы. Было тяжело – дожди, морозы», – вспоминает Алмаз.

На передовой младший сержант с позывным Малай служил стрелком на Луганском направлении, в районе Макеевки. По его словам, особенно запомнились редкие моменты связи с родными.

«Радостные моменты – когда выходили на связь с родственниками. Говорили, что мы живы-здоровы», – рассказал боец.

Связь удавалось поймать нечасто – чаще через офицеров передавали близким короткие вести.

За службу Алмаз Гараев был награжден медалью Суворова, а позже – медалью «За отвагу». После Луганского направления подразделение перебросили в Донецкую область. Там боец получил второе тяжелое ранение.

Первое ранение произошло в 2023 году в Луганске после прилета мины. После реабилитации он вновь вернулся на передовую. Второе ранение Алмаз получил в январе 2024 года во время боев за Авдеевку.

«Камикадзе. Правая сторона полностью», – коротко говорит он о произошедшем.

После этого бойца вывезли на лечение. В 2024 году Алмаза комиссовали. Несмотря на тяжелые испытания, он смог вернуться к мирной жизни и работе.

До мобилизации Гараев трудился в компании «Нижнекамсктепломонтаж». Рабочее место за ним сохранили – сегодня он работает механиком, сейчас проходит восстановление после очередной операции.

«Место за мной держали. Продолжаю работать», – говорит он.

Алмаз желает «мужества и удачи» тем, кто сегодня собирается подписать контракт.