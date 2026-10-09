Боец из Заинска с позывным Чарли ждет встречи с женой и дочерьми

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Боец с позывным Чарли из Заинска проходит службу в районе Энергодара. Его будни – дежурства и посты, а главная мечта – вернуться домой, где его ждут жена Аделя и две маленькие дочери.

Чарли окончил шестую школу Заинска, подписал контракт и отправился на службу. Он служит в звании ефрейтора, заступает на посты и несет дежурства по восемь часов. За время службы серьезных ранений он не получил.

Больше всего военнослужащий скучает по семье. Супруги регулярно созваниваются и переписываются, а по видеосвязи Чарли наблюдает, как растут его дочери. Старшей Маше недавно исполнилось три года, младшей Дарье – год.

О рождении обеих девочек он узнавал, находясь на службе. Такие моменты особенно остро напоминают о расстоянии между отцом и детьми. Пока Чарли выполняет воинские задачи, Аделя одна занимается дочерьми и повседневными делами.

«Понимаю то, что тяжело с двумя детьми нянчиться супруге, очень люблю ее», – признается боец.

История семьи началась еще во время службы Чарли: в отпуске он сделал Аделе предложение, после чего они поженились. Теперь каждый приезд домой для него – возможность наверстать упущенное время и побыть рядом с женой и дочерьми.

Следующего отпуска военнослужащий ждет зимой. Обычно увидеть родных удается примерно раз в полгода. Особых планов на эти дни он не строит: хочет просто побыть с семьей.

«В кругу семьи. Тихо, скромно. Детей увидеть, жену», – говорит Чарли.

О будущем боец рассуждает сдержанно, но верит в победу. А на вопрос о том, чего он ждет больше всего, отвечает без лишних слов: «О семье. Приехать живым, здоровым, чтобы семья встретила».