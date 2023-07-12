Боец из Высокогорского района после ранения решил вернуться на фронт

В зону специальной военной операции житель Высокогорского района Татарстана отправился осенью, а сейчас проходит лечение после полученного осколочного ранения. Боец решил, что как только будет здоров, снова отправится на передовую.

Ленару 44 года. До службы в зоне спецоперации работал слесарем в казанском «Водоканале». Повестка о мобилизации пришла на работу. «Дед воевал, и я пойду!» — так, по его собственным словам, подумал он, получив повестку.

«Жена на работе была, я ей позвонил, она потом пришла. Никто не отговаривал уж. Они знали, что я не откажусь идти туда», — заметил боец.

Что такое автомат и как с ним обращаться, Ленар знает. Он проходил срочную службу в 1997–1999 годах в дислоцированной в Московской области дивизии имени Дзержинского, тогда относившейся к внутренним войскам.

Именно в зоне спецоперации, заверил Ленар, он понял, что такое боевое братство. А еще — как дороги ему родные и близкие. Очень ценны и письма поддержки. В их части предусмотрен специальный стенд для детских писем.

Боец отслужил полгода и вернулся домой после осколочного ранения. Сейчас Ленар старается больше уделять времени родным и близким, наблюдать за красотами родного края.

Сразу после выздоровления Ленар уедет обратно в зону специальной военной операции. «Те, кто покинул Родину, сами сделали свой выбор. Я [тоже] свой выбор сделал», — подчеркнул военнослужащий.

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.